Шахбазов отметил важность ЮГК в контексте европейской энергобезопасности

Южный газовый коридор является важным элементом энергетической безопасности Европы. Как передает во вторник Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече министров Форума стран-экспортеров газа (GECF).

«Принимая во внимание глобальные тенденции в своей энергетической политике, Азербайджан всегда преследовал одну и ту же цель в нефтегазовых проектах: служить энергетической безопасности, стабильности, сотрудничеству и развитию на национальном, региональном и глобальном уровнях. Гигантский Южный газовый коридор, который является ярким проявлением этой цели, был введен в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, что стало историческим достижением для Азербайджана, наших соседей и Европы. Это важный элемент энергетической безопасности Европы, который обеспечивает диверсификацию не только маршрутов, но и источников», — сказал он.

Шахбазов отметил, что новый источник природного газа, основанный на крупных газовых ресурсах Азербайджана, уже доступен для европейского рынка.

«За первые десять месяцев 2021 года Азербайджан экспортировал по этому маршруту более 14 миллиардов кубометров природного газа. Около половины этого объема была направлена в Европу. Инициированные Азербайджаном проекты формируют энергетическую карту региона и Европы. Наша главная цель — обеспечить энергетическую безопасность и внести свой вклад в глобальное развитие, добившись при этом тесного сотрудничества между странами-производителями, странами-транзитерами и странами-потребителями», — добавил министр энергетики.