16 мая продолжился открытый судебный процесс по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание власти и других многочисленных преступлений.

На судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, сообщает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Суд приступил к рассмотрению представленных помощником генерального прокурора по особым поручениям Тугаем Рагимли документов, подтверждающих уничтожение культурного наследия на суверенных территориях Азербайджана, ранее оккупированных Арменией.

Так, с помощью переводчика была исследована статья, опубликованная в зарубежном СМИ 7 апреля 1993 года, об оккупации Кяльбаджара армянской армией.

Сообщалось, что в статье под названием «Атаки на Кавказе вызывают новую волну беженцев» указывалось, что «успешное» наступление армянской армии в Кяльбаджаре вынудило тысячи азербайджанцев покинуть свои земли: «В понедельник женщины и дети попытались сесть на вертолеты в Кяльбаджаре. Около 39 тысяч человек, спасающихся от боевых действий, зарегистрировались в центрах для беженцев».

В статье также говорится: «Перевал Муров, Азербайджан, 6 апреля 1993 года. Они (азербайджанцы — ред.) были подобны черным точкам на заснеженных равнинах. Три человека, спустившись с северного склона перевала на высоте 9 тыс. футов (около 2743 метров), продвигались вперед, искали убежища на своей земле. На тропе, напоминающей лесную дорогу, оказалось, что на самом деле их было пятеро.

Обессиленный мужчина лет 30 и две женщины лет 20 с младенцами на руках. Все они замерзли и находились в состоянии шока после шести дней похода по лесу и горам.

Здесь, на Южном Кавказе, армянская армия захватила в выходные Кяльбаджар, в результате чего тысячи людей были вынуждены бежать и возник масштабный кризис вынужденных переселенцев.

Когда армянские войска заняли Кяльбаджар, это дало им контроль над большой территорией, соединяющей Карабах с Арменией с севера на юг. Первая связь была установлена в Лачине в прошлом году, и эта дорога использовалась для доставки войск и грузов в Карабах».

В статье также подчеркивается: «Не только правительство Азербайджана, но и многие люди, которые были непосредственными свидетелями оккупации Кяльбаджара, заявляют, что атака была осуществлена непосредственно с территории Армении и что протяженность нового «северного» коридора, открытого в Карабах, превышает 100 километров. Это фактически означает полную аннексию Кяльбаджарского региона. США осуждают Армению за новые атаки на Кавказе.

Сегодня Соединенные Штаты решительно осудили Армению за захват территорий на северо-западе соседнего Азербайджана в ходе наступления, начатого 11 дней назад. В заявлении госсекретаря США Уоррена Кристофера администрация призвала правительство Иревана немедленно вывести свои войска. В то же время он отметил, что в понедельник президенту Армении Левону Тер-Петросяну было направлено письмо протеста».

Затем был проанализирована публикация в газете «Известия» от 2 апреля 1993 года.

В статье говорится: «Армянская армия вышла на окраины Кяльбаджарского района. Наступление велось как со стороны Армении, так и со стороны Карабаха. Кяльбаджарский район полностью блокирован, а дороги, соединяющие его с другими территориями Азербайджана, уже перерезаны. Город постоянно подвергается ракетному обстрелу и авиаударам. Имеется большое количество жертв среди мирного населения. Судьба тысяч людей неизвестна».

Таким образом, в обеих представленных на судебном заседании публикациях зарубежных СМИ подтверждается участие армянских вооруженных сил в оккупации Кяльбаджара и убийстве мирных жителей.

Затем резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, были рассмотрены с участием переводчика с английского языка.

Далее на суде был рассмотрен отчет международной правозащитной организации, содержащий факты о жестоком нападении вооруженных сил Армении на территории Азербайджана и убийстве мирных жителей в 1993 году.

В отчете говорится, что армянская армия изгнала мирное население Азербайджана со всех захваченных ею территорий в Карабахе, взяла мирных жителей в заложники и расстреливала людей, пытавшихся бежать. В отчете организации содержатся подробности масштабного разграбления и уничтожения гражданского имущества, захвата Агдама армянской армией в июле 1993 года и разграбления города.

В документе отмечено участие армянских вооруженных сил в боевых действиях в Карабахе. Было подчеркнуто, что обстрелы и бомбардировки мирного населения Азербайджана привели к вынужденному перемещению людей. «Мирных жителей брали в заложники, грабили и сжигали их имущество», — говорится в отчете.

Кроме того, в отчете указаны серьезные нарушения Женевской конвенции относительно совершения военных преступлений Республикой Армения в этот период. В отчете отмечены случаи нарушения армянской армией воинских уставов и совершения военных преступлений.

В документе также отмечены случаи ненадлежащего обращения с заложниками и военнопленными, и их убийств.

Затем государственный обвинитель представил фото- и видеоматериалы, отражающие факты разрушений, опустошения и уничтожения городов, районов, поселков и деревень Азербайджана после их оккупации Арменией, уничтожения культурных, исторических и религиозных памятников, разрушений инфраструктуры, гражданского имущества и кладбищ.

Было отмечено, что в период оккупации наши религиозные памятники и мечети не только разрушались, но и осквернялись, используясь как стойла для свиней.

На заседании также были представлены протоколы осмотров освобожденных от оккупации районов, городов и сел, а также приложенные к ним фото- и видеоматериалы.

Затем были оглашены заключения экспертиз, проведенных в ходе предварительного следствия.

Отметим, что в ходе оккупационной войны атакам подвергались объекты, относящиеся к культурному наследию Азербайджана: они использовались для поддержки военных действий, подвергались умышленному поджогу в крупных масштабах, артиллерийским обстрелам, частично или полностью разрушались физическим способом, а также становились объектами краж, грабежей и актов вандализма, в результате чего нашей стране и нашему народу был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Судебный процесс продолжится 19 мая.