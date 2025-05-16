Создание промышленных производств, в том числе на территории Азербайджана, стоит на повестке отношений Москвы и Баку.

Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«У нас очень насыщенная повестка с Азербайджаном, очень плотные контакты осуществляются. Здесь у нас и создание промышленных производств, в том числе на территории Азербайджана. Здесь и взаимные инвестиции, и сотрудничество в сфере энергетики, и торговля», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Оверчук добавил, что обсуждаться будет также международный транспортный коридор Север — Юг, «потому что Азербайджан является важным звеном на этом пути на Юг».

«Мы очень благодарны Азербайджану за снижение железнодорожных тарифов. Это решение в Азербайджане уже принято — снижены тарифы при обратной загрузке», — добавил вице-премьер.