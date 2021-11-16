Эльман Рустамов списал инфляцию на пандемию

«Пандемия COVİD-19 создала проблемы не только в системе здравоохранения».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель Центрального банка Эльман Рустамов, пишет АПА.

Он отметил, что процесс распространения глобальной инфляции является показателем пандемии: «Антикризисная программа, разработанная под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, позволила избежать экономического спада в 2020 году и обусловила экономический рост в 2021 году. В нынешнем году во всех сферах за исключением сферы строительства наблюдался рост».