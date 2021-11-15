Вагит Алекперов не верит в нефть стоимостью более 100 долларов за баррель

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов не верит, что цена на нефть в ближайшее время превысит 100 долларов за баррель. Его слова передает «Интерфакс».

Однако он не исключил, что «может быть краткосрочное изменение», когда будут такие высокие цены на сырье. Энергетические компании обладают уникальным добывающим и финансовым потенциалом, заявил Алекперов. «В 2022 году мы не должны допустить резкого всплеска цены на нефть и на газ, мы должны работать над тем, чтобы удовлетворить рынок», — добавил он.

«Лукойл» закладывает в свой бюджет на 2022 год стоимость нефти в 60 долларов за баррель.