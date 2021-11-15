Азербайджан нарастил производство нефтепродуктов

В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено нефтепродуктов на 3 633,8 млн. манатов, что в годовом сравнении больше на 16,3%.

Как говорится в сообщении Госкомстата, производство бензина, используемого в нефтехимической промышленности выросло в 2,1 раза, производство смазочных масел – на 65,6%, производство нефтяного кокса – на 33,7%, производство дизельного топлива – на 21,8%, производство автомобильного бензина – на 7,5%, производство нефтяного битума – на 0,6%, а производство топливного мазута сократилось на 27,4%.