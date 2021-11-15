Джаббаров: Валютные резервы Азербайджана превысят госдолг более чем в шесть раз



Ожидается, что к концу этого года стратегические валютные резервы Азербайджана превысят государственный долг более чем в 6 раз.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на 25-м Международном бизнес-форуме (IBF) в Баку, передает АПА.

По его словам, к концу этого года валютные резервы составят 108% от ожидаемого ВВП.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2021 года общий государственный долг Азербайджана составляет 17,352 млрд манатов, или 21,6% ВВП. Внешний государственный долг составляет 8,603 млрд. США (14,626 млрд. манатов), или 18,2% ВВП.

В течение первых 9 месяцев 2021 года на расходы по обслуживанию государственного долга было направлено 1 513,5 млн. манатов.