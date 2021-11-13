Fitch: В этом году экономика Азербайджана вырастет на 4,9%, в следующем — на 2,9%

Согласно последнему прогнозу рейтингового агентства Fitch Ratings, в этом году экономика Азербайджана вырастет на 4,9%, в 2022 году — на 2,9%.

Как сообщается на сайтем агентстсвн, в качестве основных драйверов роста указываются восстановление ненефтяного сектора и ускорение темпов вакцинации от COVID-19.

Что касается долгосрочных прогнозов, то в 2023 году прогнозируется рост реального ВВП на 2,3%.

Замедление экономического роста в следующем году Fitch объясняет стагнацией производства энергии в стране (устойчивое сокращение добычи нефти со старых месторождений будет компенсировано ростом в газовом секторе) и структурной жесткостью в государственном секторе, которая ограничивает инвестиции в ненефтяной частный сектор, диверсификацию экономики и общий реальный рост экономики.

Отметим, согласно прогнозам Министерства экономики Азербайджана, с учетом среднегодовой цены на нефть в 50 долларов США, в текущем году реальный ВВП Азербайджана вырастет на 5,1%, в 2022 году – на 3,9%.

Напомним, что в 2020 году реальный ВВП страны снизился на 4,3%. Номинальный ВВП Азербайджана в 2019 году составил 81,681 млрд. манатов, темп роста реального ВВП составил 2,2%.