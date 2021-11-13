Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию по факту армянского теракта около Шуши

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики и Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространили совместную информацию по факту метания гранаты в военнослужащих Н-ской воинской части Вооруженных сил Азербайджанской Республики и миротворческого контингента Российской Федерации, несущих службу вблизи города Шуша.

В совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) говорится, что 13 ноября 2021 года в 07:12 гражданин Армении Норайр Мирзоян (1975 г.р.), ехавший из города Ханкенди Азербайджанской Республики по дороге Ханкенди-Лачин на автомобиле марки «Mercedes Benz» (48-MN-048), вышел из автомобиля и бросил ручную гранату в сторону военнослужащих Н-ской воинской части Вооруженных сил Азербайджанской Республики и миротворческого контингента Российской Федерации, несущих службу вблизи города Шуша, в результате чего военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики были возбуждены уголовные дела по статьям 29, 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 228.3 Уголовного Кодекса.

В настоящее время проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия.