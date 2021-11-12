Johnson & Johnson планирует разделение

Американская Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании. Об этом рассказал в опубликованном в пятницу интервью газете The Wall Street Journal Алекс Горски — главный исполнительный директор Johnson & Johnson, производящей в том числе вакцину от коронавируса, передает ТАСС.

По его словам, подразделение, занимающееся производством потребительских товаров, отойдет от основного фармацевтического бизнеса и образует новую компанию. «Лучший путь для обеспечения устойчивого роста в долгосрочной перспективе и лучшего удовлетворения потребностей [наших] пациентов и клиентов — это выделение нашего потребительского бизнеса в отдельное медицинское предприятие», — считает он. Горски объяснил будущее разделение тем, что направления деятельности компании сильно изменились за последние годы.

Он отметил, что еще предстоит определить, в какой форме произойдет разделение, как будет называться новая компания и кто ее будет возглавлять. По его оценкам, полное отделение новой компании произойдет через полтора-два года.