Годовая инфляция в Азербайджане достигла 6%

В январе-октябре 2021 года индекс потребительских цен в Азербайджане к аналогичному периоду прошлого года составил 105,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия – 106,7%, непродовольственные товары — 104,6%, тарифы на платные услуги населению — 105%, сообщается на сайте Госкомстата.

В октябре текущего года индекс потребительских цен составил 101,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 110% по сравнению с октябрем прошлого года.

В том числе в прошлом месяце индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 102,8% по сравнению с предыдущим месяцем и 113,1% по сравнению с октябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,9% по сравнению с предыдущим месяцем и 106,7% по сравнению с октябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в прошлом месяце составил 100,4% по сравнению с предыдущим месяцем и 108,4% по сравнению с октябрем прошлого года..