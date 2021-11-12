Минфин: Азербайджанская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось



Азербайджанская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе совместного заседания комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре в ходе очередных обсуждений проекта госбюджета на 2022 год, сообщает Trend.

«За 9 месяцев этого года реальный рост ВВП составил 4,8%. Несмотря на прогнозы о выходе экономики на допандемийный уровень в 2022 году, мы видим, что достигнем этого к концу текущего года. Это очень успешный показатель. В ненефтяном секторе рост составил 6,2%. За этот период внешнеторговый оборот увеличился на 8,3%», — сказал министр.