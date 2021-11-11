Турецкий министр коснулся развития возможностей магистрали Баку-Тбилиси-Карс

“Мы вместе можем развивать возможности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс».

Об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Стамбуле.

По его словам, благодаря совместной инициативе стороны могут активизировать «Шелковый путь», который занимает важное место в тюркской истории.

«Наша цель — создание общей логистической инфраструктуры, где перевозки не ограничиваются квотами, товары перевозятся свободно, затраты снижены до приемлемых пределов, таможенные процедуры упрощены и ускорены, препятствия в перевозке товаров устранены. Есть такие области, где мы можем усилить сотрудничество не только в автомобильной, но и в железнодорожной сфере”, — сказал М.Муш (цитата по Report).