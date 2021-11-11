Сахиль Бабаев: За последние два года расходы на соцвыплаты выросли на 60%

«Главной линией политики главы государства является социальное благополучие граждан страны», заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения проекта закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год», передает АПА.

Министр отметил, что за последние два года расходы на социальные выплаты выросли на 60 процентов: «Такой рост за короткое время является ярким примером этой политики. Пенсионные расходы выросли на 48% за последние годы. За последние 3 года в стране выросли минимальные пенсии. Это увеличение составило 60% за инвалидность и 75% за потерю главы семьи. Адресная социальная помощь выросла на 81%. В предстоящий период также планируются надбавки. В следующем году планируется увеличение в бюджете ГФСЗН на 3,1%. В целом, бюджет ГФСЗН увеличится в следующем году как с точки зрения доходов, так и расходов».