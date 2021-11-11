Счетная палата: Многие госкомпании не хотят платить дивиденды в госбюджет Азербайджана

Власти Азербайджана в 2022 году рассчитывают получить от ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейшего банка страны, в виде дивидендов 100 млн манатов, что на 16,7% ниже показателя, ожидаемого по итогам 2021 года.

«В 2021 году дивидендные поступления в госбюджет Азербайджана от ABB предусмотрены на уровне 120 млн манатов, в 2022 году – 100 млн манатов, т.е. на 16,7% меньше», — отмечает Счетная палата в заключении по проекту госбюджета на 2022 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По данным палаты, в целом, в 2022 году дивидендные поступления в госбюджет от госкомпаний составят 106,5 млн манатов против 168,05 млн манатов в 2021 году (спад на 36,6%).

Согласно данным палаты, в 2022 году дивиденды в размере 1,5 млн манатов выплатит в госбюджет ОАО «Azer-Turk Bank» (рост в 2 раза по сравнению с 2021 годом), еще 5 млн манатов — ЗАО «Государственное морское каспийское пароходство» (ASCO).

С начала 2021 года госкомпании выплатили в госбюджет дивидендов на сумму 122 млн 44 тыс. манатов, из которых 120 млн 844 тыс. манатов – выплачено со стороны ABB, 1 млн манатов – ОАО «Азерлотерея», 200 тыс. манатов – небанковской кредитной организацией «Аграркредит».

«Наш анализ показывает, что многие госкомпании не заинтересованы в выплате дивидендов в госбюджет. У некоторых из них, согласно финотчетности, имеется чистая прибыль, но это никак не отражается на выплатах в госбюджет», — подчеркивает палата.

Ранее сообщалось, что ABB завершил 9 месяцев 2021 года с чистой прибылью по нацстандартам в размере 197 млн 181,79 тыс. манатов (рост на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — ИФ).

Как сообщалось ранее, акционеры ABB в июне одобрили направление 127 млн манатов ($74,7 млн по текущему курсу) на выплату дивидендов акционерам по итогам 2020 года. Дивиденды составили 0,028 манат на акцию.

По итогам 2019 года ABB направил 150 млн манатов ($88,2 млн) на выплату дивидендов из расчета 0,0326 манат за ценную бумагу.

ABB создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%. Уставный капитал банка равен 1 млрд 224 млн 478,248 тыс. манатов, он разделен на 4 млрд 597 млн 360,178 тыс. акций номиналом в 0,27 манат за ценную бумагу, пишет Интерфакс.