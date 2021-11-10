Джаббаров анонсировал среднемесячную зарплату в размере 807 манатов в 2022 году

«В 2022 году в стране по сравнению с 2021 годом прогнозируется рост инвестиций».

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

Министр отметил, что среднемесячная заработная плата в стране в 2022 году прогнозируется в размере 807 манатов:

«Реальный темп роста среднемесячной заработной платы прогнозируется в 4,7%. Хочу заверить всех вас, что реализация новой стратегии приведет к новым изменениям в экономике страны. Следующие 5 лет составляют ключевой период для реинтеграции освобожденных от оккупации регионов в экономику страны».