Армяне заминировали исторический памятник в Джабраиле

Армяне заминировали окрестности купола «Башыкесик», относящегося к XIII-XIV вв. и расположенного в селе Даг Тумас Джабраильского района.

Село, перешедшее под контроль Вооруженных сил Армении 23 августа 1993 года, было наблюдательным пунктом армян во время Отечественной войны. Армяне, покидая село, заминировали окрестности исторического памятника. пишет АПА.

Купол, которому более шести веков, назывался «Башыкесик» из-за незавершенного строительства и открытого верха.

Высота памятника достигает 12 метров, диаметр — 5 метров. Несмотря на то, что до оккупации купол был восстановлен, его стены и окрестности были разрушены армянами.

Отметим, оккупированное в 1993 году село Даг Тумас было освобождено 23 октября 2020 года.