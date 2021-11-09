В ВНСТ представлен Законопроект о продлении мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом Центре

Законопроект о продлении мандата турецких военных в совместном турецко-российском Центре мониторинга в Азербайджане представлен в Великое Национальное собрание Турции (ВНСТ).

Инициатором законопроекта является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет АПА.

16 ноября 2020 года Великое Национальное собрание Турции предоставило Вооруженным Силам Турции год полномочий для отправки военнослужащих в Азербайджан.

Совместный турецко-российский центр мониторинга режима прекращения огня находится в Агдаме.