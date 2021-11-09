Состоялась совместная пресс-конференция министров обороны Азербайджана и Турции

В Центре Гейдара Алиева состоялась совместная пресс-конференция министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и министра национальной обороны Турции господина Хулуси Акара.

Как сообщили в Министерстве обороны, ответив на вопросы журналистов, министры обороны братских стран выступили с заявлениями для прессы.

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов выразил признательность братской стране за политическую и моральную поддержку в Отечественной войне. Было отмечено, что Азербайджанская Армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего продемонстрировала высокий профессионализм в 44-дневной войне. Коснувшись совместных учений с Вооруженными силами Турции, министр отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. Министр обороны поблагодарил своего турецкого коллегу и возглавляемую им делегацию за празднование Дня Победы с Азербайджаном.

Министр национальной обороны Турции господин Х.Акар отметил общность истории двух стран, подчеркнув, что наше братство нерушимо и вечно. Отмечалось, что Турция всегда готова мобилизовать свои возможности для решения проблем Азербайджана. Министр национальной обороны выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских отношений между нашими странами.

В заключение была сделана совместная фотография с журналистами.