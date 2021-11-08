Температура понизится на 10 градусов

После умеренной погоды, наблюдаемой в Баку и на Абшеронском полуострове несколько дней, начиная со второй половины дня 10 ноября до 12 ноября ожидается нестабильная погода.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, с вечера 10 ноября до полудня 11 ноября местами пройдут дожди. Северо-западный ветер усилится до 18-23 м/с, временами до 27-32 м/с, вечером 10 ноября, ночью и утром 11 ноября местами на полуострове до 35-38 м/с. По сравнению с предыдущими днями 11 ноября ожидается понижение температуры на 5-10°, до 9° тепла.

В районах Азербайджана после умеренной погоды, наблюдаемой несколько дней вечером 10 ноября начиная с северных и западных районов, до утра 12 ноября пройдут временами дожди, в горных и предгорных районах выпадет снег. Местами осадки будут интенсивными.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 25-30 м/с, местами до 33-38 м/с. По сравнению с предыдущими днями 11 ноября температура воздуха понизится на 5-10°.