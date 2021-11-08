В Украину начался экспорт автомобилей Khazar из Азербайджана, где их производят на совместном с иранским производителем Iran Khodro предприятии.

Как сообщают местные СМИ, в Украину поставляются две модели: Khazar LX и Khazar SD. Первый — это довольно хорошо известный в Украине ранее иранский Samand, который уже давно выпускают на Iran Khodro. Раньше его продавали и в Украине, он отличается высоким клиренсом под 180 мм. Автомобиль комплектуется бензиновым двигателем 1,6 л 113 л.с.

Первые экземпляры не только уже поступили в Украину, но и прошли сертификацию. Будущие цены на эти машины пока не обнародованы. Эксперты предполагают, что Khazar будет представлен в нише бюджетных авто и составит конкуренцию российской Lada, которую собирают на запорожском заводе «ЗАЗ».