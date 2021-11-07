Ильхам и Мехрибан Алиевы поехали в Шушу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли 7 ноября в Шушу.

Глава государства и первая леди впервые присутствовали на открытии Дороги Победы в Физулинском районе.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили фундамент мечети.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева также заложили фундамент Шушинской радио- и телевещательной башни

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева также заложили фундамент Шушинской городской больницы в селе Дашалты.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага.

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в особняке Мехмандаровых.

Затем глава государства и первая леди встретились и побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума.

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также побывали на Джыдыр дюзю.