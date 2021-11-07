Завтра будет ветрено

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, 8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-8, днем — 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем — 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

8 ноября в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-8, днем 14-18 градусов тепла, в горах ночью от 5 градусов мороза до 0, днем 3-8 градусов тепла.