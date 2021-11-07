Джейхун Байрамов — о блестящей дипломатической победе Ильхама Алиева

«Армяно-азербайджанский Нагорно-карабахский конфликт завершился трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года. Отечественная война, начавшаяся 27 сентября, завершилась большой победой под руководством Верховного главнокомандующего. Трехстороннее заявление — это всеобъемлющий документ, включающий ряд важных положений, а также прекращение военных действий между сторонами».

Такое мнение в интервью официальной прессе выразил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов.

«Это блестящая дипломатическая победа президента Ильхама Алиева, исторически значимое совместное заявление, которое кладет конец боевым действиям, затрагивает многие важные вопросы и устанавливает необходимые рамки для мира и безопасности в регионе», — отметил глава ведомства.