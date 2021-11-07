Более 30 тыс. семьям шехидов и участникам Отечественной войны оказана социальная поддержка

В рамках мер по социальной поддержке членов семей шехидов и участников Отечественной войны 33 тысячи человек уже обеспечены социальной поддержкой, им оказано более 40 тысяч услуг.

Как передает Министерство труда и социальной защиты населения, за прошедший год из членов семей шехидов Отечественной войны 7 900 человек назначено 15 700 социальных выплат (месячные Президентские стипендии, пенсии или пособия), а из участников Отечественной войны 2 165 человек осуществлены выплаты по инвалидности и соответствующие социальные выплаты в связи с защитой территориальной целостности нашей страны.

Наряду с этим в послевоенный период семьи шехидов, участники войны, лица, пострадавшие от армянского террора и члены их семей получили единовременную финансовую и продовольственную помощь.