Вынужденные переселенцы заявили о готовности вернуться на освобожденные земли

Общественное объединение «Возвращение в Карабах» распространило заявление по случаю Дня Победы.

В организации «Возвращение в Карабах», в заявлении говорится, что наш народ испытывает радость от самого значительного исторического события последних 200 лет. Исполняется годовщина Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Отмечено, что в основе этой победы лежит единство нашего народа и нашей героической армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева: «Мы чтим память каждого нашего шехида, отдавшего свою жизнь ради исполнения желаний вынужденных переселенцев, мечтавших о возвращении на свои земли 30 лет. Желаем исцеления нашим героическим ветеранам, потерявшим здоровье ради Родины.

44-дневная Отечественная война представила нас миру как страну-победительницу. В результате многие военные исследовательские центры анализируют военную тактику азербайджанской армии и подчеркивают важность применения этих правил ведения войны в своих странах.

В заявлении говорится, что в 44-дневной Отечественной войне героическая азербайджанская армия уничтожила 80 процентов армии врага: «Мы показали армянам, что их мечты о создании «Великой Армении от моря до моря» несбыточны. В ходе Отечественной войны мы также восстановили принципы международного права, показали миру истинный облик сторон, «пытавшихся» урегулировать конфликт в течение 28 лет, осуществляя посредническую миссию между сторонами конфликта.

Во Второй Карабахской войне Азербайджан показал миру, что является гуманной и ответственной страной. Противник обстреливал из ракет большой и средней дальности наши города и районы, расположенные вдали от линии соприкосновения, погибли наши мирные жители. Армения совершила невообразимые по жестокости военные преступления. Несмотря на все это, азербайджанская армия добилась своей цели.

Впервые за последние 30 лет Азербайджан победил врага в информационной войне. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева мир сразу узнал обо всех военных преступлениях, совершенных Арменией. 44-дневная Отечественная война представила Азербайджан миру как самого надежного партнера. Война показала, кто наш друг и кто наш враг. Азербайджан и сегодня шагает уверенно со своими друзьями, они воспринимают нашу радость как свою радость и нашу печаль как свою печаль.

Теперь мы, бывшие вынужденные переселенцы, готовимся в ближайшее время вернуться на свои земли. Как народ-победитель, мы вернемся на свои земли и восстановим свою счастливую жизнь. 44-дневная Вторая Карабахская война – это история нашей Победы, Чести и Гордости. С праздником. Карабах – это Азербайджан!».