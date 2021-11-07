В Госкомитете предложили ужесточить наказание за домашнее насилие

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей предложил поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, направленные на ужесточение наказаний и административных санкций за бытовое насилие, сообщила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она отметила, что предложено также внести изменения в положения местных органов исполнительной власти о полномочиях местных комиссий при местных органах исполнительной власти: «Внесенные нами комплексные предложения должны быть согласованы с соответствующими органами. После согласования предложений вопрос может быть рассмотрен в парламенте, и могут быть внесены соответствующие изменения. Тем самым мы определим правовые рамки бытового насилия. Несмотря на то, что в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, мы считаем необходимым включить в Закон «О бытовом насилии» статьи, предусматривающие суровое наказание в таких случаях».

Б.Мурадова отметила, что проблема сексуального насилия в отношении 11-летнего ребенка в семье и рождения ребенка также является домашним насилием: «Бытовое насилие не следует рассматривать только как физическое насилие. Бытовое насилие – это физическое, экономическое, социальное и, что хуже всего, психологическое насилие. Как правило, в большинстве семей бывают в основном случаи психологического насилия».