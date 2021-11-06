Стало известно насколько увеличатся пенсии по возрасту, инвалидности и за потерю главы семьи в 2022 году

Обнародован ожидаемый в 2022 году рост пенсий по возрасту, инвалидности и за потерю главы семьи.

Об этом говорится в «Отзыве на проект бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2022 год», составленном Счетной палатой.

В отзыве отмечено, что на основании информации, предоставленной ГФСЗ по сумме среднемесячной пенсии, в начале следующего года среднемесячная пенсия прогнозируется в размере 341,6 манатов, а в конце года вырастет на 24,6 маната или на 7,2% и составит 366,2 маната.

Таким образом, по сравнению с началом нынешнего года, в соответствующий период 2022 года сумма среднемесячной пенсии по возрасту увеличится на 40,5 маната (12,2%) и достигнет 371,9 манатов (в 2021 году — 331,2 маната), сумма среднемесячной пенсии по инвалидности увеличится на 38,0 манатов (14,6%) и достигнет 298,9 манатов (в 2021 году — 260,9 манатов), сумма среднемесячной пенсии за потерю главы семьи увеличится на 34,8 маната (13,2%) и составит 297,8 манатов (в 2021 году — 263 маната).