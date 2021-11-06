Завтра в Баку ожидается до 14 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-8, днем -12-14, в Баку ночью — 4-6, днем — 12-14 градусов тепла, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Атмосферное давление понизится с 770 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер.