В Мингячевире семья отравилась угарным газом

В Мингячевире семья из 5 человек отравилась угарным газом.
Инцидент произошел около полуночи в частном жилом массиве Боздаг по адресу: 16-й переулок, дом 14.
В доме, где проживали Ингилаб Гара оглу Юсифзаде 1978 года рождения, его жена Азаде Афиг гызы Юсифзаде 1978 года рождения, а также мать главы семьи и двое детей, были отравлены угарным газом.
Состояние бабушки и детей нормализовалось после оказания первой медицинской помощи. Муж и жена госпитализированы в бессознательном состоянии.
По факту проводится расследование, сообщает АПА.