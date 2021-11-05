Тайсон не прочь подготовить Джошуа к реваншу с Усиком

Майк Тайсон хочет помочь Энтони Джошуа лучше подготовиться к реваншу с Александром Усиком. Так легендарный экс-боксер отреагировал на подобное предложение.

«Готов ли я помочь Джошуа с тренировками? Безусловно. Несомненно. Я болтал чепуху, но он все еще молодой парень. Ему по-прежнему нужно очень многому научится. Понимаете, что я имею в виду?

Джошуа всегда будет человеком будущего, потому что он, черт побери, просто ребенок. Он поздно начал заниматься боксом, так что Энтони до сих пор учится», — заявил Тайсон, слова которого приводит «Корреспондент».