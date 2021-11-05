Россия и Азербайджан обсуждают совместное производство вакцины от коронавируса

Россия и Азербайджан продолжают обсуждение запуска производства в республике вакцины против коронавируса в рабочем порядке. Об этом заявил ТАСС на полях VIII Глобального бакинского форума «Мир после COVID-19» исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

«Конкретных договоренностей пока озвучить не могу, процесс идет, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — [Встречи] проходят в рабочем режиме».

«С первых дней пандемии был очень тесный контакт между медиками и организациями здравоохранения, потому что мы проживали пандемию и учились на бегу, как говорится. Контакты продолжаются на уровне министров, их заместителей, рабочих групп. У нас в этом плане полное сотрудничество», — подчеркнул Мусаев.

И.о. главы Минздрава напомнил, что в Азербайджане проходят клинические испытания совместного использования вакцины «Спутник V» и вакцины компании AstrаZeneka. «Руководит клиническими испытаниями российская компания «Р-Фарм». Я не могу озвучить предварительные результаты, но, согласно пресс-релизу компании, они достаточно успешные. И мы надеемся, что это [налаживание производства вакцины] произойдет», — сказал Мусаев. Он не стал озвучивать прогноз по времени запуска производства, подчеркнув, что это «серьезный процесс, требующий комплексного подхода».