«Барселона» хочет продать Коутиньо

«Барселона» намерена избавиться от бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо уже этой зимой. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Sport.es.

Каталонцы окончательно разочаровались в трансфере бразильского футболиста и хотят побыстрее от него избавиться.

Главным претендентом на 29-летнего игрока называют «Ньюкасл». Англичане после покупки клуба инвесторами из Саудовской Аравии хотят усилить состав в ближайшее трансферное окно. И Коутиньо может стать первым новичком в команде.

Отметим, контракт бразильца с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 млн евро.