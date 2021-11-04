Боец ГПС стал жертвой несчастного случая

Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана погиб в результате несчастного случая. Об этом говорится в сообщении ГПС.

Сообщается, что 4 ноября около 17:20 во время полевых учений на служебной территории сводной пограничной дивизии “Газах” пограничных войск ГПС сержант Ахмедов Турал Акрам оглу получил осколочное ранение при стрельбе из автоматического станкового гранатомета АГС-17. Были приняты незамедлительные меры по эвакуации военнослужащего, однако спасти его не удалось.

В связи с инцидентом ГПС и Генеральная прокуратура проводят совместные следственные действия.