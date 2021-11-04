Люди с ГЭРБ могут быть склонны к тяжелому течению COVID-19

Генетически предрасположенные к развитию кислотного рефлюкса (приводящего к изжоге кислотно-желчного заброса в пищевод) люди могут быть склонны к тяжелому течению COVID-19. Соответствующее исследование, проведенное при участии Научно-исследовательского института (НИИ) Бергхофера в штате Квинсленд (Австралия), опубликовано в журнале Human Molecular Genetics.

Ученые выявили неожиданный фактор тяжелого течения COVID-19. «Мы выяснили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19», — сказал соавтор работы Джу-Шенг Онга.

Специалисты отметили, что ГЭРБ и тяжелое течение COVID-19 имеют общие факторы риска — ожирение, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. «Наши результаты позволяют предположить, что ГЭРБ играет прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе», — отметил Онга.