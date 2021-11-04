Чей «Байрактар»?

Иностранную поддержку в Киеве слишком переоценили

Киеве вновь выступают с тревожными заявлениями. Как сообщило минобороны Украины, у границ государства Россия сосредоточила группировку общей численностью в 90 тысяч человек. Как отмечают в украинском военном ведомстве, минобороны «внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей». «Факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение при обмене информацией с нашими партнерами относительно ситуации безопасности вокруг Украины».

А вот о партнерах разговор особый. Тем более на фоне недавнего заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с призывом к украинской стороне не называть закупленные БПЛА «Байрактар» «турецкими». В переводе: в Турции совершенно не заинтересованы в том, чтобы применение украинской стороной БПЛА «Байрактар» преподносилось как втягивание в конфликт Анкары.

А это не просто тонкости политической лингвистики.

Не то чтобы в Киеве не разобрались, что между поставками оружия и вступлением страны в войну дистанция огромного размера, а в Анкаре были не в курсе, с кем воюет Украина. Просто для Киева, точнее, для команды Зеленского, здесь присутствует и внутриполитический резон. Рейтинг действующего президента Украины уже упал до 28,2% — именно столько украинцев положительно оценивают работу главы государства. Можно, конечно, объяснить, почему Зеленский, который выиграл выборы президента в 2019 году с рекордными 73% во втором туре, так быстро «растерял очки». Бывший шоумен, он пришёл на пост президента с нулевым, в общем-то, опытом в политике и социальном управлении (руководить «95 кварталом» и страной — это далеко не одно и то же). И даже теоретически не мог справиться с тяжелейшими задачами, стоящими перед Украиной, лучше многоопытного Порошенко. Проблемы в экономике, тяжелые и непопулярные решения в социальной сфере, которых во время предвыборной кампании никто не обещал, энергетический кризис — все это далеко не полный список. Не удалось и снизить напряженность в отношениях с РФ. В Москве могли, конечно, винить во всем «националистов», «бандеровцев» и т.д., но после прихода к власти в Украине Зеленского, точно так же как еще раньше в случае с «Грузинской мечтой» в Грузии, стало понятно, что помириться с Москвой можно только ценой отказа и от своих захваченных территорий, и от реального государственного суверенитета и независимой внешней политики. Не оправдалась ставка и на зарубежную помощь. И в результате сегодня Зеленский на ходу «переформатирует» политику, приглашает в свою команду таких персон, как Турчинов, повышает жесткость противостояния на Донбассе…Представить применение «Байрактаров» на Донбассе как подключение к конфликту Турции вполне могло показаться кому-то удачным «пиар-ходом».

Но вот саму Турцию такой поворот, похоже, не устроил. В Анкаре не без успеха выстраивают особые отношения с Россией, но интересы двух стран нешуточным образом пересекаются и в Карабахе, где Армения была и остается любимым форпостом РФ, и в Сирии, и в Ливии, и в Чёрном море, где Турция, как страна-член НАТО, пропускает в Чёрное море корабли ВМС США и участвует в совместных учениях…И война фоне такой ювелирной балансировки курса Турции в последнюю очередь хотелось бы «столкнуться лбами» с Россией еще и на украинском поле. Тем более по сценарию «в чужом пиру похмелье». Тем более вряд ли это нужно Азербайджану — сегодня наша страна более всего заинтересована в конструктивных отношениях России и Турции. Наконец, самой Украине, с точки зрения государственных интересов, куда важнее заполучить «Байрактары», чем пропиарить их.

Да и, если уж быть до конца откровенными, то дроны, стоящие на вооружении украинской армии, являются украинскими — вне зависимости от того, произведены ли они в Турции, в США или в Китае. И именно по этой причине «Байрактары» никоим образом не нарушают минских соглашений. Об этом, кстати, говорит не только Чавушоглу, но и советник главы Офиса президента Украины, пресс-секретарь киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович, хорошо известный азербайджанской аудитории по своим обзорам боевых действий в Карабахе.

А вот о Карабахе надо бы рассказать подробнее. Украина, без сомнения, полностью права в своем стремлении восстановить собственную территориальную целостность, и спор, какую роль здесь могут и должны сыграть «Байрактары» — это вопрос военной тактики и стратегии, но никак не права или политики. Право на самооборону никто не отменял, признанные границы — тем более. А что такое «мирное урегулирование», даже с самыми авторитетными вроде бы посредниками и четырьмя] резолюциями СБ ООН, Азербайджан мог наблюдать на протяжении более чем четверти века — до начала 44-дневной войны. Только вот воевать за свои земли Украине придется самой — точно так же, как это сделал год назад Азербайджан. В нашей стране уже давно разочаровались в таких словах и понятиях, как «международное право», «резолюции СБ ООН» и консолидированное мнение мирового сообщества. И пусть ценой утраты иллюзий, но все же поняли: на постсоветском пространстве многие судили о западном политическом классе по Рейгану и Тэтчер, но в реальности приходилось и приходится иметь дело с Макроном и прочими «микронами», и хорошо, если не откровенными Шредерами. Наша страна вышвырнула оккупантов собственными силами. И такая деталь: в военных сводках никто не подчеркивал, что вот это атака израильских «Харопов», вот удар турецких «Байрактаров», а вот — белорусского «Полонеза» или российского «Пиона». Это была Азербайджанская Армия, и решала она свою боевую задачу собственными силами.

Так что главное содержание «карабахского прецедента», в том числе и для Донбасса — это не только и не столько «Байрактары». Это не очень быстрая, не гарантирующая аплодисментов и быстрого пиар-эффекта тяжелая, долгая и изнурительная работа по созданию собственной армии — без расчета на внешнюю поддержку и без иллюзий, что аплодисменты по поводу демократических реформ удастся конвертировать во что-то ощутимое. Такой рецепт, конечно, не такой уж привлекательный с точки зрения пиара. Но он действительно работает.

И если в Украине действительно решили повторить карабахский опыт, то начинать надо не с иностранной поддержки и тем более не с создания пиара на заданную тему, а именно с работы по созданию собственной армии. И с осознания, что вышибать оккупантов придется самим.

Нурани