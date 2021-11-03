Жена Болдуина после инцидента на съемках недовольна преследованием журналистов

Жена актера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора Галину Хатчинс, пожаловалась на преследование журналистов. По словам Хиларии Болдуин, после инцидента с участием мужа ей пришлось пережить «несколько пугающих моментов».

«Пока я пишу это, меня фотографируют через деревья дома, где мы остановились. Они (репортеры) не уважают наши просьбы оставить нас в покое. Даже после интервью, которое мы дали на днях. Нас с детьми преследовали на машинах. Было несколько пугающих моментов», — пожаловалась Болдуин, слова которой приводит «Газета.ру».