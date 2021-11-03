Скоро грянут холода: с отоплением – беда!

В Азербайджане резко похолодает – именно такой прогноз был озвучен с утра МЭПР: в районах пойдет снег, в столице будет дождливо, температура воздуха понизится. А это значит, что мы вступаем в пору глубокой осени, и теплой погоды уже не будет. Если судить по календарю, то, в принципе, давно пора. Но переход на холодное время года всегда несет в себе глобальные проблемы для жителей страны.

В первую очередь, это касается учебных и дошкольных заведений. Как известно, в школах запрещают на занятиях сидеть в куртках и пальто, и седеть в холодном классе практически в обездвиженном состоянии ребенку очень тяжело, а в детских садах малыши, хоть и находятся больше в движении, согласно расписанию, но, тем не менее, вынуждены спать в нетопленных холодных помещениях, что чревато вспышками ОРЗ и ОРВ. Всем известна формула «заболел один ребенок – заболеет вся группа». И потому следует серьезно задуматься: не пора ли уже подключать долгожданное тепло?

Точки над i расставил начальник отдела абонентской и клиентской службы ОАО «Azəristiliktəchizat» Рафиг Алиев, отметивший, что в их структуру не поступали обращения по поводу начала отопительного сезона раньше времени. Кроме того, «Azəristiliktəchizat» работает с детскими садами и школами на основе договоров, согласно которым отопление подается на протяжении 5 месяцев. Никаких изменений в договоры внесено не было. А это значит, что подача отопления в детские сады и школы начнется только с 15 ноября.

Мы не знаем, изменит ли погодное предупреждение (а затем и сам факт похолодания в стране) формулярные действия чиновников, во всяком случае, остается надеяться больше на человечность – ведь они тоже родители, и их дети также могут заболеть, находясь в нетопленном помещении. Но надежда на самом деле довольно слабая.

Теперь о глобальном.

Достаточно вспомнить о том, что многие жители Баку сменили централизованное отопление на более надежную систему комби, кто-то отапливается теплом кондиционера. Но все эти альтернативные варианты обеспечения жилья желанным теплом с каждым годом все дороже, и далеко не каждый может позволить себе отапливаться таким образом. Газовая труба пожирает большую часть ежемесячных доходов граждан страны, и есть те, кто уже искренне жалеет об отказе от централизованного отопления. Все же дешевле было, хоть и калориферы были не так горячи, как должно быть на самом деле. С другой стороны, постоянные оправдания со стороны структуры, отвечающей за централизованное отопление, выводили из себя с самого начала отопительного сезона: то котел неисправен (хотя в СМИ постоянно радужно рапортовали, что к зиме готовы), то всему дому отключили отопление из-за долгов нескольких соседей. Вот и рассудили жители, что здоровье – в том числе, и психическое – гораздо дороже, а так как все хорошее стоит дорого, то лучше уж сменить поставить комби, чем вечно нервничать и мерзнуть.

Причем, эта проблема в Баку обросла многолетним стажем, многие с детства помнят отопительные батареи дома и у родственников, но не помнят, чтобы топили. Люди задавались вопросом: до какого минуса должна достигать в стране средняя температура зимой, чтобы отопительный сезон вошел в разряд рациональности, закономерности и порядка? Но как раз-таки именно эти понятия и неведомы вышеупомянутой структуре. А потому и раздрай такой в одной из самых важных структур города.

Правда, Р. Алиев сообщил и приятную новость о том, что тарифы на отопление в Азербайджане не повысятся.

С другой стороны, люди так или иначе выбрасывают деньги «на ветер» (причем, во всех смыслах этого слова). Судите сами: на сегодняшний день тариф на отопление 1кв.м жилой площади для абонентов из категории населения составляет 0,15 маната, для других категорий — 0,25 маната, а стоимость 1Гкал тепла составляет 30 манатов. 30 манатов на дороге не валяются, обидно платить за тепло, которого нет.

Кроме того, если уж речь зашла о ценах, то ситуация в стране далеко не радужная, особенно с учетом того, что цены на газ и электроэнергию в очередной раз успели подскочить, удобные газовые СМАРТ-счетчики массово меняют на неудобные для граждан (зато очень удобные для сотрудников Азеригаз) счетчики старого образца, показатели которых упираются в невероятные суммы, непонятные штрафы и необоснованные пени, которые вынужден платить потребитель в ущерб своему карману и здоровью.

Но это в Баку. Парадокс заключается в том, что начальник отдела абонентской и клиентской службы ОАО «Azəristiliktəchizat» Рафиг Алиев уверял: для жителей горных и предгорных районов отопительный сезон начался с 1 ноября. Но разве в этих районах есть система централизованного отопления? Вопрос, конечно же, на засыпку. Хотя, возможно, имеется, раз чиновники уверяют, но вот только очень интересно: если в относительно несуровых погодных условиях в городе люди констатируют факт наличия не горячих, а теплых батарей, то с какой интенсивностью тепло подается в холодные районы, где начиная с середины октября, уже идет и лежит снег?

Не секрет, а простая обыденность: большинство жителей районов так же отапливается комби или же посредством газовых печей-каминов, установленных в домах людей с относительно средним уровнем материального достатка. Те, кто победнее, отапливаются дровами и углем.

А если и установлены системы централизованного отопления, то наверняка только в некоторых домах, расположенных в центрах больших районов, но не более. Есть районы, где этого отопления нет вообще.

По словам пользователей соцсетей, в школах горных районов аналогичный ужас с отоплением, но в отличии от школ, городским детишкам позволяют сидеть в куртках и шапках.

Кстати, если уж и говорить об отоплении газом высокогорных и предгорных районов и сел Азербайджана, то и тут можно отличить реал от лакмусовой бумажки, на которой написано, что газификация этих мест идет полным ходом. Согласно жалобам жителей, газ дается исключительно по часам, да и то слабым напором. Хоть к первобытным кострам возвращайся!

Тогда вопрос остается открытым: о какой подаче тепла в горные и предгорные районы посредством системы централизованного отопления идет речь, если жители этих мест так или иначе отапливаются альтернативным методами? Почему бы в таком случае все это тепло, обещанное чиновниками на подачу в «горные и предгорные районы» не направить на повышение температуры в калориферах школ и детсадов города?

В социальных сетях уже начали распространяться тревожные статусы о том, что простудный сезон среди детей и подростков уже начался, а если температура воздуха в стране упадет, то эпидемия усилится, а допускать подобное ни в коем случае нельзя, тем более – страна борется с пандемией коронавируса, любое простудное заболевание схоже симптоматикой с ковидом.

Но согласно канцелярской отговорке Р. Алиева, отопления раньше 15 ноября нам ждать не стоит, потому что в этом случае чиновникам нужно «включить» голову и сердце. И пока этого не случится, все будет по-прежнему, а именно по формуляру, в котором не предусмотрена графа МИЛОСЕРДИЕ.

Яна Мадатова