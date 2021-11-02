В Кайсери стартует кинофестиваль

В провинции Кайсери в центральной части Турции в среду, 3 ноября, стартует 9-й кинофестиваль Altın Çınar («Золотой платан»).

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма в сотрудничестве с Ассоциацией кинематографистов Анатолии и Университетом Эрджиес (ERÜ), уточняет «Анадолу».

Согласно информации пресс-службы ERÜ, в рамках фестиваля будут организованы конкурсы на лучший короткометражный и документальный фильм, пройдут показы 36 фильмов.

Помимо кинопоказов, с 3 по 6 ноября в рамках фестиваля запланировано проведение панельных дискуссий и мастер-классов.

Фестиваль завершится 6 ноября церемонией награждения и гала-концертом.