Кристен Стюарт считает, что с принцессой Дианой ее роднит повышенное внимание общества

Актриса Кристен Стюарт в беседе рассказала, что находит сходство между жизнью голливудской звезды и судьбой британской принцессы Дианы.

Стюарт сыграла главную роль в картине «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» и считает, что с покойной ее роднит повышенное внимание общества. «Постоянное наблюдение, что бы ты ни делала. Если ты вышла из дома, кто-то на тебя все время смотрит. Даже если это не так, ты об этом думаешь. Это чувство, которое понятно, только если ты слишком знаменит. Это совсем другой подход к тому, как быть человеком», — делится Стюарт. «Мир одержим звездами так же, как и королевской семьей», — заключает она. Ее слова приводит «Газета.ру» со ссылкой на Sunday Times