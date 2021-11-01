Худавенг в «обмен» на Голубую мечеть: что скажет Ереван?

Не имеющие ничего своего маргиналы, как правило, любят присваивать чужое и уж точно не гнушаются гордо выдавать краденое за свое. Такова уж судьбы стран нашего региона, где один из соседей, Армения, последние десятилетия только и была занята присвоением всего того, что никогда к ней не имело никакого отношения. От приватизации «по-армянски» до сих пор страдают и Турция, и Грузия, и Азербайджан. Но итоги 44-дневной войны вызвали серьезное психическое обострение у армянского истеблишмента и их прихвостней в Карабахе, вернее, в той части Карабаха, где развёрнуты миротворческие войска России.

Армянский агитпроп после провала информационной кампании по «военнопленным» против Азербайджана, которые на самом деле являлись банальными диверсантами, запустил новую. Теперь там утверждают, что Азербайджан, якобы, под видом «албанизации» уничтожает «культурное наследие армян» в Карабахе. Только за последние недели в Ханкенди на эту тему была проведены круглые столы, теперь сепаратисты планируют организовать «международную конференцию» по данной теме.

Все это и смешно, и грустно. Грустно, потому что хоть какое-то благоразумие у армянской стороны должно оставаться. Но с каждом разом убеждаешься в обратном.

Оставим в стороне тот факт, что в Карабахе нет никакого «армянского наследия». Об этом сказано много раз и написано предостаточно научных статей. Не лишним было бы напомнить, что как раз-таки именно азербайджанское наследие планомерно уничтожалось в Карабахе армянскими оккупантами. А на днях выяснилось, что, согласно предварительным результатам мониторингов, проведенных министерством культуры Азербайджана, на освобожденных территориях насчитывается 706 зарегистрированных государством исторических и культурных памятников, и 95 процентов этих памятников разрушены армянской стороной! Чего стоит только один факт содержания скота в наших мечетях!

Для сравнения: в центре Баку стоит армянская церковь, которая была построена в 1861 году, и никому, никогда не пришла бы мысль впустить в нее свиней или осквернить ее. В отличие от армян, Азербайджан всегда был четок в формулировках, и называл вещи своими именами : армянскую церковь – армянской, православную – православной, албанскую – албанской. Тогда как азербайджанское наследие и в Карабахе в момент его оккупации, и в самом Ереване – разрушалось, а в «лучшем» случае представлялось как персидское.

Степень абсурда дошла до того, что армянская сторона при посредничестве Ирана потратила много лет на попытки включить шедевр азербайджанского зодчества и культурное наследие нашего народа «Голубую мечеть» в Ереване в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но дело этим не ограничилось, и армяне пригласили власти Ирана реставрировать мечеть «Говхар Ага» в Шуше. А дальше произошло все в привычном жанре – эта мечеть сразу же была объявлена «персидской»…

Помешанный на деазербайджанизации своей истории армянский агитпроп продолжает озвучивать ничем не обоснованные обвинения. Фейки и бредни плодятся практически ежедневно, и кажется, никто не в силах остановить это безумие. Так, на днях сепаратисты Карабаха принялись сетовать на то, что Азербайджан якобы не допускает армянских паломников в монастырь Худавенг, и через российских миротворцев ведут переговоры о возобновлении паломничества. Как гордо возвестили армяне, ими было сделано Баку предложение: в селе Агдабан, которое находится в зоне российских миротворцев, находится могила Ашуга Шамшира, и они заявили о готовности – внимание! – «разрешить» допустить азербайджанцев к его могиле в обмен на возобновление поездок армян в Худавенг.

Здесь, пожалуй, стоило бы отметить, что, во–первых, село Агдабан вообще–то территория Азербайджана, на которой временно – подчеркнем, временно! – размещен миротворческий контингент России. Хозяевами всего Карабаха являются азербайджанцы, и просить разрешения в вопросе посещений своих святынь и могил мы ни у кого не должны. А уж тем более – у армян.

А, во-вторых, раз армянская сторона столь яростно рвется в Худавенг и предлагает вариант «обмена», то он должен быть равноценным. К примеру, Ереван мог бы предоставить азербайджанцам возможность беспрепятственного посещения азербайджанской «Голубой мечети» в Ереване. Только в этом случае в Баку всерьез могли бы отнестись к предложенному варианту. Готова ли армянская сторона предоставить такой доступ Азербайджану? Вот в этом и заключается основная суть вопроса. Но ответ на него мы вряд ли получим. Во всяком случае, с учетом «логики» армянского агитпропа.

Максуд Салимов