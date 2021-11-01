Генпрокурор объяснил, почему Ровшана Акперова не лишили звания Национального героя

Генеральный прокурор Кямран Алиев внес ясность в вопрос, почему Ровшана Акперова не лишили звания Национального героя. Алиев сказал, что вынесение такого решения по закону не обязательно.

«В случаях, когда это необходимо по закону, прокурор может ходатайствовать об этом перед судом. Но в этом деле это не было сочтено целесообразным. То есть со стороны, осуществляющей уголовное преследование прокуратуры и суда, такое обращение сделано не было. Поэтому решение в связи с этим принято не было», – цитирует его АПА.

Решением суда, Ровшан Акперов приговорен к 10 годам лишения свободы. Гражданский иск потерпевшей стороны был частично удовлетворен. Было принято решение о передаче денежных средств Р.Акперова в размере 40 тыс. манатов законному наследнику потерпевшего Федаю Алиеву.

Суд не счел нужным лишить обвиняемого воинских и почетных званий.