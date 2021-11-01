Сон в осеннюю ночь – шпилька

Однажды утром Народ Азербайджанович проснулся, потянулся, взял телефон, привычно кликнул на ссылки нескольких облюбованных им новостных сайтов, и замер, потрясенный: заголовки пестрели сообщениями о том, что с первого числа снижается оплата за газ, свет и воду. Следующая новость: понижаются цены на продукты и лекарства, за проезд в транспорте. И, наконец, таможенные пошлины и налоги снизят ставку наполовину.

Вскочив с постели, Народ муэллим хватается за пульт (мало ли в интернете фейков, вдруг хакерская атака на наши СМИ, дезинформация и так далее?), включает телевизор и потрясенный садится на стул, не веря своим глазам и ушам. Да как же так? Разум напрочь отказывается понимать и принимать положительные новости.

«Может, сегодня начало конца света? – думает Народ, – может быть, третья мировая началась? Ведь это же уму не постижимо, чтобы в стране цены опускали – причем, на все и сразу. Но телевизор вдруг вещает такое, что заставляет Народ подскочить: пенсии, пособия по инвалидности, минимальные зарплаты повышаются втрое. «Мама дорогая, не может быть», — лихорадочно размышляет Народ и набирает номер соседей, чтобы услышать от них то же самое. На удивление Народа, мобильный номер, отключенный вчера вечером за долги, неожиданно заработал. Дозвонившись до соседей, Народ озвучил вопросы, получил подтверждение, что, дескать, да, и мы тоже слышали, и мы тоже в шоке. Причина – рост цен на азербайджанскую нефть на мировом рынке. «Нефть – достояние народа, сам знаешь, брат. Вот и радует нас правительство, спасибо ему большое и низкий земной поклон».

Наскоро одевшись, Народ выбежал на улицу и увидел гигантскую толпу, штурмующую магазины и банки. С трудом пропихнувшись в огромной толпе, Народ закричал:

— Ай, джамаат, в честь чего такие очереди, что случилось?

— Как чего? Кредиты простили людям, цены упали на технику и мебель, квартиру теперь можно купить! Праздник сегодня, дорогой, настоящий праздник!

Кое-как добравшись до «Ичеришехер», Народ увидел, как Кабмин забрасывают охапками цветов (цены упали, можно себе позволить!), чествуют Тарифный совет. Полиция принимает участие в празднике, танцуя вместе с людьми. Огромные толпы пляшут Яллы, по щекам текут слезы счастья… Наплясавшись толпы направляются к Милли Меджлису, где уже накрыты длинные столы с халявным угощением. Все депутаты выстроились в ряд, готовые к объятиям и рукопожатиям благодарных граждан. «Родные вы наши, народные вы наши избранники, свет очей! Какое счастье, что поднимаете важные вопросы, добиваетесь утверждения правильных законов, работаете, не покладая рук! Не устаете, бедненькие? Ведь и бизнес у вас, все в делах, в заботах», — кричали люди и целовали народных избранников. Скромно топчась, депутаты отвечали: «Да какой там бизнес? Законы ужесточили, мораторий на смертную казнь для чиновников сняли, расстрелом попахивает. На свою зарплату проживем как-нибудь!».

— О, Аллах Великий, и на нашу улицу праздник пришел! – закричал Народ Азербайджанович и заплакал от счастья. Но единственное, что омрачало эту радость – непонятный дребезжащий звук, начавшийся откуда-то издалека, но приближавшийся с неотвратимостью рока.

Постепенно он заглушил музыку и пение, а затем вырвал из цепких объятий сна…

Народ Азербайджанович ошалело вскочил, схватил телефон, открыл ссылки облюбованных им новостных сайтов и увидел: с 1 числа в стране повысились цены на газ и электричество, выросли госпошлины и налоги. Кроме того, зафиксирован очередной виток неконтролируемых цен на продовольственные продукты и лекарственные препараты. Цена нефти по-прежнему стабильно высокая. Глава Центробанка призывает граждан не опасаться девальвации.

«И зачем я проснулся? Спал бы себе дальше», – с тоской думает Народ. На часах – 9, впереди долгий и нудный день, наполненный рутиной бытия: непосильные кредиты, на которые уходит практически вся зарплата (а остальная ее часть – на продукты и коммунальные выплаты).

«С такими ценами долго не протяну», — сетует Народ Азербайджанович. «Надо подработку искать, иначе крышка и мне, и семье», – выходит из дома и растворяется в новом дне – в поисках хлеба насущного.

Яна Мадатова