МЧС сделало заявление по факту пожарной угрозы в Бакинском метрополитене

Сегодня в 14:32 в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на станции «28 Мая» Бакинского метрополитена в результате замыкания в контактной сети.

Как сообщает сайт МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате короткого замыкания произошло локальное задымление на участке 0,5 пм электрического кабеля в тоннеле метрополитена, сотрудники метрополитена ликвидировали задымление.

В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.