В Азербайджане от коронавируса скончались еще 28 человек

В Азербайджане выявлено еще 2189 случаев заражения коронавирусом, 1585 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

28 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 529109 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 492374 человека вылечились, 7049 скончались, число активных больных — 29686.

За прошедшие сутки проведен 14051 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5183839 тестов.