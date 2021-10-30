В бакинском метро возникла пожарная угроза

В связи с возможным задымлением в районе входа на станцию «28 мая» Бакинского метрополитена на короткое время было снижено напряжение.

Как отметили в ЗАО «Бакинский метрополитен», по этой причине движение поездов в направлении «Ази Асланов-28 мая» было ограничено.

На линиях Бакинского метрополитена, за исключением линии Хатаи — Джафар Джаббарлы, в настоящее время обеспечивается регулирование движения поездов. Об этом сказал руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, сообщает АПА.