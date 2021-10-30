Ученые из США нашли причину облысения

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объяснили, почему возникает облысение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

В ходе экспериментов на мышах ученые установили что, когда волосяные стволовые клетки стареют, то становятся менее липкими, покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму. Вне своей деликатной микросреды они, как правило, не могут выжить.

«В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению», — говорится в публикации.

О таком механизме облысения ученые сообщают впервые, отмечает РИА Новости. Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как фолликулы мышей схожи с человеческими.