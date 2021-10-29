Замуж за богатого «старика»: безнравственность или благоразумие?  

На днях экс-модель Диана Ахадпур, проживающая в Дубае и ведущая роскошный образ жизни, раскрыла некоторые подробности своей личной жизни. Диана замужем за бизнесменом, который старше ее на 35 лет. В ходе интервью режиссеру Наилю Кемерли модель отметила, что самое ценное в жизни после здоровья — это деньги. По ее словам, ей неважно, что муж намного старше ее, главное то, что она любит его.

«Я всегда говорила, что для меня неважно, молодой или старый, главное, чтобы у него было много денег. Я с детства мечтала жить хорошо. Если сильно верить во что-то, то твоя мечта непременно воплотится в реальность», — откровенничала экс-модель.

Казалось бы, что такого? Очередная ловчиха счастья вытянула козырной туз из колоды, и теперь пожинает плоды. Не в первый раз в нашем подлунном мире такое происходит. Но опять же – как только такое происходит, и в СМИ появляются интервью или видеоматериалы с новоиспеченными женами (или содержанками) богатого (и пожилого) сословия, в соцсетях начинается истерика. Так случилось и в этот раз.

В большинстве пользователи осуждали Д. Ахадпур, обвиняли ее в продажности, в отсутствии морального облика и прочих грехах, которые общество привыкло вешать на женщин, ставящих в отношениях во главу угла именно деньги.

Комментарии пестрели гневными фразами о том, что меркантильность в отношениях вытеснила все остальные чувства, что женщины сегодня думают только о деньгах, и что приличную женщину сегодня встретить практически невозможно из-за повального меркантилизма.

Меркантильность – наше все?

А вот с этого момента, пожалуй, пора ударить более детальным анализом. Сразу оговоримся, что автор этих строк вовсе не имеет желания защищать меркантилизм, автор просто постарается развенчать кое-какие мифы, созданные «добродетельным» обществом, рьяно кидающимся со сковородками и кастрюльками в руках в клавиатурные бои во имя «нравственности».

Начнем с тенденций времени, благо эти тенденции сбивают с носа розовые очки и приходит прозрение (хоть и неприятное для многих, но тем не менее): выбор между любовью и богатством отражает реальную точку зрения большинства девушек, и ни менталитет, ни воспитание тут вообще не при чем. Романтика чтения стихов в парках на скамье осталась в прошлом, серенады под окнами – тоже. Нет, они, возможно, еще не совсем канули в Лету, ибо стихи о любви появляются в любые времена, даже в самые циничные. Но вопрос в другом: для большинства людей – это условности, принимающиеся больше формально. Почему формально? Да потому что стоит только столкнуться с реальностью и выбором между талантливым, но бедным и бесталантным, но богатым – последний все равно выигрывает. И эта победа в очередной раз доказывает главное: грош цена песням и стихам, если нет материальной базы для нормальной жизни, в которой хочет оказаться большинство девушек.

С другой стороны, мы живем в обществе, наполненном формальностями, как сундук – пиратскими пиастрами. Массы провозглашают идеи и принципы, но остается открытым главный вопрос: так ли уж много желающих последовать этим провозглашаемым принципам в реальной жизни?

Приведем основные примеры: в последнее время особенно очень модно следовать тенденции религиозности. Многие считают себя верующими, но, тем не менее, готовых реально жить по вере – единицы. То же самое касается и патриотов: ура-кричащих сотни тысяч, а на деле броситься грудью на пулемет – меньшинство. Есть очень много женщин, рассуждающих в соцсетях о критериях красоты и моды, но при этом в реале оказывается, что рассуждающие и сами далеко не «фонтан». Полно рассуждающих о пользе спорта и диет как образа жизни, но и их в реале ловили с бургерами и бутылкой недиетической кока-колы в руках.

Ничего не поделаешь, это жизнь, в которой на самом деле нет никаких особых идеалов. Так и факт комфортной жизни в богатстве, пусть и без особой любви, на деле гораздо предпочтительней жизни с любовью, но в бедности. Хотя на уровне болтовни принято изображать, что наоборот.

Говорят, что хочет женщина – того хочет Бог. Шутники придумали ответ: значит, Бог хочет французские духи, норковую шубу и замуж.

Отметим, вторая часть поговорки была придумана в СССР, когда вышеперечисленные «желания Бога» были на уровне глобального дефицита, и далеко не каждая женщина, живущая в то время, могла позволить себе приобрести и норковую шубу, и французские духи. Таковых были единицы, да и то если муж работал на хорошей должности, скажем, в ЦК, или завмагом, или ювелиром, или в Минлегпроме штаны протирал, прибыль-убыль подсчитывая. Зато замуж выйти было намного легче, чем сейчас: люди были проще, свадьбы были лишены сарданапаловой помпезности, семейный бюджет рассчитывался до копейки, записаться в очередь на сервизы, мебель и машину с квартирой считалось верхом удачи (даже если очередь эта могла растянуться на 5-10 лет). Но и в те времена – так или иначе! – девушки хотели иметь в мужьях именно завмага или сотрудника Министерства (любого!), лишь бы жить не так, как все.

С милым рай и в шалаше?

И эта поговорка была рождена в советском прошлом, и – опять же – акцент сделан на грядущем благополучии. А шалаш, в котором создаешь рай с атташе, может быть и в Париже, и в Лиссабоне (и так далее).

На днях стало известно о японской принцессе Мако, отказавшейся от своего титула и вышедшей замуж за простолюдина.



В соцсетях приветствовали этот поступок, называя его примером истинной любви. Но, так или иначе, если рассуждать с точки зрения психологии, то в данном примере срабатывает принцип крайностей, когда графиня, лежа в атласном канапе и попивая Domaine du Vissoux 57-летней выдержки читает роман о жизни бродяг, мечтая оказаться на их месте, и с точностью наоборот, когда бродяга, досасывая кость, найденную в мусорном ящике, любуется изображенной на рекламном постере графиней, лежащей на канапе и попивающей Domaine du Vissoux 57-летней выдержки. И, кроме того, героиня дня японская принцесса Мако так или иначе «на бобах» не останется, хоть и лишилась традиционной в таком случае компенсации принцессам размером в $1,35 млн. Но, тем не менее, Мако в скором времени переедет жить в США, где ее муж (живущий в собственном комфортабельном доме) работает в юридической фирме, и, согласно данным СМИ, зарабатывает очень даже неплохо. Во всяком случае, на весьма безбедную жизнь супругам хватит, да и родственники венценосные Мако наверняка будут помогать. А потому данный случай (хоть априори и из ряда выходящий) не стоит рассматривать в качестве примера жертвенности богатством во имя бедности. Был бы избранник Мако грузчиком в порту или подметальщиком рыбного рынка – тогда другое дело. Но в случае с Мако произошла смена классов, и не более.

Но вернемся в Азербайджан.

В случае с нашим положением женщин получается, что больше всех остальных прав был Бенджамин Дизраэли, бросивший в лицемерный мир точную и емкую фразу «Больше, чем любовь возбуждают только деньги». А разве это не так? Кому хочется жить на мизерную зарплату, когда кругом столько соблазнов? Кому хочется рожать детей, которые будут вынуждены донашивать друг за другом одежду? Ведь с момента рождения ребенка начинаются траты: детсад, школа, затем вуз, затем собирать приданое, копить деньги на традиционные сарданапаловы свадьбы, о которых автор уже упоминал выше, жить взаймы, влезая в бесконечные кредиты? Ответ публики понятен заранее: сотни тысяч так и живут.

Да, конечно же, но мы будем апеллировать печальными фактами. В стране растет число безработных. Постоянно растущие цены на продукты и энергоносители, большое количество закрывшихся из-за пандемии предприятий – все это негативные факторы влияют на рост безработицы в стране. Наравне с этим в Азербайджане растет количество разводов и, по наблюдениям чиновников и социологов, все чаще их инициаторами становятся женщины. С января по сентябрь 2021 года было зарегистрировано 11, 313 тысяч разводов. Это почти на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство разводов в наше стране происходит по двум причинам: бытовое насилие и отсутствие материального достатка. Женщине в нашей стране реализоваться как личности довольно сложно, благо у нас не Европа, где вроде бы движение феминисток является одним из самых ведущих и продвинутых. Но на самом деле даже в Европе очень мало стран, где феминизм полностью изменил бы сознание прекрасного пола, позволив им гордиться собственными правами и свободами, своей самодостаточностью и независимостью, поощряя их научную, политическую или экономическую самореализацию.

А нам тем более до этого еще шагать и шагать. И потому, если нет возможности самореализации, самый лучший вариант – выгодное замужество, к чему, собственно, и стремятся девушки, осуждаемые «морализированным» обществом. И это – если учесть тенденцию сложного экономического времени – самый, пожалуй, правильный ход. А общественность пусть злопыхает. Просто многим из ее среды не повезло.

Яна Мадатова

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