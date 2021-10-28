Ариф Мамедов возглавил Государственное морское и портовое агентство

На должность председателя Государственного морского и портового агентства, входящего в подчинение Министерства цифрового развития и транспорта, назначен Ариф Мамедов.

До этого назначения он занимал должность заведующего отделом транспортной политики в Министерстве цифрового развития и транспорта.

А.Мамедов, пишет АПА, окончил бакалавриатуру и магистратуру Бакинского Государственного университета по специальности «Международное право и международные отношения».

Он получил также степень магистра Пражского университета Метрополитан по специальности «Международные отношения и европейские исследования», в Тельтерской школе управления Университета Оттавы по специальности «Управление бизнесом».

В разные годы А.Мамедов работал в Администрации президента Азербайджана, Министерстве иностранных дел и в посольствах Азербайджана в ряде стран.