Суд приговорил генерала Ровшана Акперова к 10 годам тюрьмы, но не стал лишать его воинских и почетных званий

В Бакинском Военном суде под председательством судьи Габиба Гасанова завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего командира корпуса, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в умышленном убийстве.

Согласно приговору, Акперов приговорен к 10 годам лишения свободы. Суд при этом не счел нужным лишить обвиняемого воинских и почетных званий.

Гражданский иск потерпевшей стороны был частично удовлетворен. Было принято решение о передаче денежных средств Р.Акперова в размере 40 тыс. манатов законному наследнику потерпевшего Федаю Алиеву.